基隆市政府為提供更多元、便利的繳費管道，與遠通電通公司合作，9月1日起提供民眾以eTag代繳路邊停車費，不僅方便省事，更不用擔心停車費逾期未繳。

目前基隆市路邊停車費繳費管道包含超商定點代收、電信代繳、智慧行動支付等， 9月1日起再增加一個管道，透過eTag聯名銀行信用卡即可代繳路邊停車費。透過遠通公司開發的手機APP，就能完成相關服務申辦。

交通處提醒，民眾若已申辦其他金融或電信業者代繳服務，必須先取消，此外，在路邊停車場時，仍會收到立紙本繳費單，系統會自動扣繳，請勿再到超商繳費，以免重複付費。

交通處表示，疫情警戒期間建議可多使用線上支付或代繳管道繳納路邊停車費用，如eTag、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信或智慧支付平台，包括歐付寶allPay、OnePaid萬付通、Pi行動錢包、JKOPAY街口、GAMA Pay橘子支、iPASS PAY一卡通、friDay錢包、車麻吉、停車大聲公，減少不必要的接觸風險。