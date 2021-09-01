駐德代表謝志偉日前形容買BNT疫苗是接力比賽，蔡英文政府是前三棒，鴻海集團創辦人郭台銘則是第四棒，國民黨立委洪孟楷痛批，現在最不缺就是爭功諉過的綠營高官，「謝代表站著說話不腰疼」，別再往臉上貼金了。

台積電、慈濟等民間組織捐贈的BNT疫苗首批即將抵台，洪孟楷表示，感謝所有民間善的力量，讓國人在最需要的時刻有疫苗能對抗疫情，而最不缺的就是爭功諉過的官員。

洪孟楷指出，謝志偉代表遠在德國，仍然不忘說這是場接力賽，但事實擺在眼前，從去年11月破局後到今年5月間，民進黨政府還有關心過BNT疫苗嗎？七月開放民間購買，九月就能到貨，謝代表別再往臉上貼金。

洪孟楷說，5月中疫情爆發，國人才知道原來過去所謂的超前部署，其實疫苗都沒有著落，而說好到貨的2000萬劑也陸續跳票。當民間有聲音要採購捐贈疫苗時，左一句「原廠授權書」、右一句「現在誰都沒有貨」，如果這是場接力賽，這樣的跑者不只不跑、還直挺挺站著，動也不動。

洪孟楷表示，如今真的能夠首批到貨，並且還能有明確時間表後續抵達時刻，感謝這段時間眾人的努力，但最不缺的就是現在才跳出來搶功的綠營高官們。洪反問，當時污衊郭董事長要捐贈的BNT疫苗快過期了，你們這些綠營高官人在哪裡？

洪孟楷直言，「站著說話不腰疼」形容別人做事腳踏實地、而不動手幫忙還指指點點，得了便宜還賣乖，BNT疫苗到貨，官場也有現形記，看到往臉上貼金的官員邀功，大可不必。