鋼琴家陳毓襄又將有鋼琴協奏曲音樂會，這次要彈的曲目是蕭邦第二號鋼琴協奏曲，樂團為國立台灣交響樂團（國台交）。特別的是，11年前她的恩師波哥雷里奇也和該樂團彈這首曲目，當時她曾代替恩師完成彩排，11年過去，她也將和同樂團演同首曲目，她幽默表示︰「這是一場彩排了11年的音樂會。」

陳毓襄回憶，2010年是蕭邦誕生200周年，世界各地都有不少音樂會慶祝活動，當時台中市邀請波哥雷里奇到台中的戶外圓形劇場演出，但演出前夕的彩排，波哥雷里奇因事而無法趕上彩排，她因此上陣代打。沒想到，11年後陳毓襄要與同樣的樂團演出同曲目。波哥雷里奇聽聞這個巧合之後，也表示很開心。

陳毓襄表示，回想起來，真的是一場特別的緣分，「因為我那次彩排之後，波哥雷里奇後來順利上台演出，國台交就再也沒跟別人演過蕭邦第二號鋼琴協奏曲，都是演第一號。似乎有個機緣，安排我與樂團真正完成這首曲目。」

關於選擇蕭邦第二號鋼琴協奏曲，陳毓襄表示，去年底到今年初，彈了很多俄國曲目，音樂會是樂團的開季音樂會，期望選定這首浪漫樂派的曲目，帶觀眾聽見不同風格。

演出將於9月10日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳、9月12日在台中國家歌劇院大劇院登場，指揮由助理指揮葉政德擔任。