小甜甜推出聯名貝果。（泰坦星文創提供）

小甜甜（張可昀）與網路人氣烘焙店查理布朗聯名推出「甜好運籤食貝果」，剛順利產下大寶米苔目的小甜甜，先前就在社群驚喜宣布會有「二寶」的到來，如今首次跨刀聯名食品終於正式推出！由爺爺奶奶拉拔長大，從小家境並不富裕的小甜甜，時常透過簡單美味的食物獲得平凡的幸福感，她深信「美食」是生活不可或缺的正能量來源。

首次跨足食品業的小甜甜，想透過一天當中最重要的活力來源來傳遞美味的力量，提供大家健康又有變化的早餐新選擇。秉持對於美食的熱愛和執著，親自與查理布朗一同開發聯名的專屬口味，過程中經過無數次開會討論、試品、口味調整才將心目中的美味呈現出來，期待大家在早晨享用貝果的片刻，獲得滿滿的幸福滋味。

儲備近1年的「小甜甜x查理布朗水嫩貝果 甜好運籤食貝果」推出「熟能生巧-法芙娜貝果」、「奇雞花生-舒肥貝果」、「起士cheers-拔絲貝果」共3款不同於美式貝果口感的Ｑ彈水嫩貝果，首批限量1000盒，附贈甜好運籤詩，有小甜甜獨家的解籤密語，拿到籤詩還可以參加線上活動，詳情請見「甜好運籤食貝果」官方網站。