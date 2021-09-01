民間捐贈的BNT疫苗即將到貨，近日國人都在討論何時誰能打到，結果在優先類別的第二類中又出現造冊人數的膨脹。對此，民眾黨立委高虹安質疑，指揮中心對於造冊規則說不清楚，衛福部長陳時中卻將問題推給地方縣市政府。她並拋出陳時中說法2大疑點，第一，若今天問題真出在縣市政府違反標準，那指揮中心是否有明確的標準和查核機制？第二，若有，又是什麼？這些都需要說明清楚，

圖為疫苗施打示意圖。（圖/中時資料照）

高虹安1日透過臉書發文表示，疫苗陸續到位，但是更大的隱憂還在後面，全球幾大疫苗針對Delta變異株的防護力，都顯有衰退。以色列日前一項研究顯示，Delta病毒株突破性感染的風險已達年初的13倍之多，疫苗對於變異株的保護力實不可同日而語。

此外，疫苗保護力還會因為兩件事情而下降，第一、時間的拉長，第一劑、第二劑接種後取得的完整保護力可能隨著時間下降；第二、變異的速度，也是疫苗保護力下降的原因之一。因此，民眾黨非常不理解，為什麼政府會持續告知民眾疫苗的採購數量已足夠？因為不管是第三劑的布局，或是第一劑、第二劑的基本接種，相較目前政府所宣稱購得的疫苗數都還是稍嫌不足。

高虹安也指出，從五月啟動至今的民間團體協助採購國際認證的疫苗進展算是相當順利，第一批預定明日到貨，並無窒礙之處，為什麼不願開放更多民間專案？如果是因為政府預算不足而遲遲無法採購到國際認證疫苗，也可以交由立法院來進行更多的討論，研議是否應該在明年的預算中布局。再者，近期有些國際認證的疫苗已陸續拿到先進國家藥證了，為什麼政府對於這些有藥證的疫苗採購、捐贈態度仍如此保守？

台灣民眾黨立委 高虹安。(圖/本報資料照)

第三，目前四種疫苗品牌（BNT、AZ、莫德納、高端）的到貨速度、數量及頻率也不可能配合的剛剛好，混打勢成未來主軸，政府應立刻評估四種疫苗混打的可行性與成效；四種疫苗有12種混打的可能性，政府是否有計算過、或規劃以科學化的方式評估哪些組合最為合適？以上種種都需要政府提前部署及規劃。

最後，高虹安強調，民間捐贈的BNT疫苗即將到貨，近日國人都在討論何時誰能打到，結果在優先類別的第二類中又出現造冊人數的膨脹。指揮中心對於造冊規則說不清楚，陳時中部長更是一昧的將問題推給縣市政府，若今天問題真的出在縣市政府違反標準，那指揮中心是否有明確的標準和查核機制？若有，又是什麼？這些都需要說明清楚，否則只是淪為口水戰，無法真正解決問題。