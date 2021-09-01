嘉義縣東石鄉臥龍橋是東石鄉及布袋鎮間重要交通運輸橋梁，因橋底過低容易阻礙橋下荷苞嶼排水導致淹水，行政院允諾補助約1億4000萬元重建新橋，今年4月動工，臥龍橋將在9月底進行改道拆除作業，預計明年底完工，屆時橋中央底部將抬高3.59公尺，不再阻礙水流，交通也不易因大雨中斷。

在地居民表示，橋要改建未來不容易淹水當然很開心，但若大型車輛需繞行台17線的話，從布袋到嘉義市的交通時間可能會多出半小時，希望縣府能規畫其餘較短路線通行。

嘉義縣長翁章梁1日由議員蔡奇璋、蔡瑋傑、姜梅紅及布袋鎮長陳鳳梅等人陪同前往臥龍橋會勘，翁章梁說，臥龍橋是大家關心的橋，工程完成後，通水斷面橋梁都會升高，未來遇大雨，不會再造成交通阻隔，至於施工中需改道部分也指示建設處「用最好態度、鄉親方便角度積極處理」。

建設處長郭良江表示，2018年時的823水災東石淹水損失慘重，部分是因臥龍橋高度不足，阻礙荷包嶼河道排水，水流沿橋梁向南北鄉鎮流，形成防汛缺口，該年底行政院長蘇貞昌前往視察時同意補助重建，但因疫情嚴重加上營建原物料漲，招標作業困難，後來爭取補助追加預算3000萬元，才順利在4月16日開工。

郭良江指出，9月底將封橋進行舊橋拆除，民眾若要往返東石、布袋，小型車可改道至臥龍橋西側舊橋通行，大車可行駛縣道170線，但35噸以上大型貨車則禁行170線，只能改行台17線。