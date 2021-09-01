大陸陝西省西安市警方接獲一名夫妻報案，希望能協助要回17歲兒子的留學儲備金30萬人民幣（約新台幣128萬元），警方了解後才知，竟然是男學生沉迷在女僕桌遊店、KTV等聲色場所，把留學金全敗光在漂亮姐姐的裙襬下。

據陸媒《瀟湘晨報》報導，一名高中畢業的男學生小王（化名）即將於下半年出國留學，其父母為普通的工薪階層，辛勤勞苦存下30萬人民幣作為其留學生活費使用，而因申請留學審核關係，其父母在5月份就預先將全額匯入小王的帳戶中，豈料，卻成了悲劇的開始。

報導指出，小王畢業後，暑假在西安度過，日前小王返回家鄉後，其父母想要將帳戶中的錢轉出保管，卻發現轉帳失敗，仔細一查才發現，帳戶中的30萬人民幣已所剩無幾，便把帳戶過去3個月的消費紀錄列印出來，明細竟多達40至50頁，厚度猶如一本書冊般。

小王的父母仔細檢視消費紀錄，才驚知兒子竟多次前往女僕桌遊店消費，此外包括，桌遊店、酒吧、KTV等聲色場所通通可在明細表上見到，詢問兒子後，卻得到因為「有漂亮女生陪玩遊戲」，才前往消費的回應。

小王的父母氣憤地指出，兒子消費時未成年，店家根本是在誘導未成年人消費，質疑兒子前去消費的時間都是晚上，不曉得店家是否有提供不健康的服務，最終找上警方協調處理。

女僕桌遊店家向警方表示，男孩的外觀看起來像20歲成年人，並不知情其未成年，且桌遊是健康的益智遊戲，男孩僅找了4個助教陪玩了10小時，當時曾收費4000元人民幣（約新台幣1萬7000元），但基於人道主義，願意返還家屬5000元人民幣（約新台幣2萬1000元）。