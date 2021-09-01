9月1日是各級學校的開學日，桃園市政府八德警分局配合轄區各級學校編排「護童勤務」，維護孩童上學秩序，各派出所亦編排勤務提升學區見警率，加強學區交通及校園週邊安全維護；另有鑑於目前仍屬疫情期間，也呼籲學童們戴口罩勤洗手。

八德警分局轄內5個派出所期前規畫，於轄內各中、小學的校門口及周邊道路實施交通疏導勤務，協助老師及家長維護學生入校安全，避免因開學日學校附近人、車潮增加造成交通衝擊，並預先規劃處理警力，即時應變處置可能的突發壅塞情況。

此外，轄區各級中小學，由派出所警員搭配導護人員，於路口執行交通指揮工作，另也編派巡邏警網兼任疏導工作，針對校園周圍違規停車加強取締，並藉由增加見警率，維護學童上下學安全。

八德警分局長林樹國呼籲，家長在接送學童時請配合警方交通疏導，注意交通安全及學童們的動向，切勿讓他們任意跨越馬路以免發生危險，也不要為了貪圖方便而隨意停車，因而影響其他民眾用路權益，期望大家可以一同遵守，共同打造優質交通環境。