2021典藏台灣精品咖啡國際競標8月31日晚上競標結束，這是台灣第一次參與國際競標，共有9支台灣國產咖啡豆參與，其中5支來自嘉義，國際評審團決選時拿下最高分的卓武山咖啡農場日曬藝伎咖啡豆更拍出一磅500.5美金的好價格，青葉山莊、琥珀社莊園、鄒築園也都完成競標，吸引買家以每磅高於50美元的價格標下豆子，咖啡農非常振奮。

台灣咖啡協會、台灣咖啡研究室與卓越咖啡聯盟合作舉辦2021典藏台灣精品咖啡國際競標，共有19件咖啡參加決選，由國際評審團杯測出9件86分以上咖啡豆，分別來自卓武山咖啡農場、琥珀社咖啡莊園、鄒築園、嵩岳咖啡莊園、元富咖啡莊園、青葉咖啡莊園及森悅高峰咖啡莊園代表台灣在卓越咖啡聯盟國際拍賣平台競標。

卓武山咖啡農場從負責人許定燁的父親許峻榮開始由茶葉轉作咖啡至今已近20年，許定燁說，這次拍出500.5美元高價的那支咖啡豆，綜合咖啡品種、種植環境條件等優勢，有很好的風味，他笑說，競標時全場觀看很刺激，沒想到會拍出那麼高價。許定燁認為，這是台灣第一屆國際競標，有這麼好的成績相信會激勵農民努力提升品質，讓台灣豆的品質更上層樓。

值得一提的是前5名中僅琥珀社咖啡莊園的咖啡品種非藝伎而是SL－34，拍賣時賣出每磅72.5美元，琥珀社咖啡莊園負責人陳合德說，除品種差別外田間管理、地質特色、後製技術也都很重要，才能做出風味好的咖啡。

陳合德說，這是台灣第一次國際競標，對台灣咖啡來說是歷史性的一刻，雖咖啡在台灣是外來文化且種植時間不久，但台灣咖啡迎頭趕上，透過這次有許多國際評審喝到台灣咖啡，讓大家知道台灣是優質的咖啡豆產區。

陳合德提到，這次競標好的結果會帶給產業正面的發展，讓咖啡農努力種出更好的咖啡，另外因為疫情關係，很多以往會往國外產區跑的咖啡廳老闆往山上跑，將海外產區的經驗跟咖啡農分享，帶來很大的進步，過去阿里山給外界的印象是茶，現在咖啡也慢慢再走出去。