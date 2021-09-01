國民黨主席選舉激戰，被問到遭對手、孫文學校總校長張亞中質疑，目前談九二共識已不足夠，且不積極，江啟臣下午接受廣播專訪時對此直言，「那應該已經不是藍的路線，藍的路線就是中華民國路線，中華民國以外的藍的路線是什麼，是中共路線嗎？」

對於立場遭質疑偏小綠，江啟臣表示，若他是小綠，去年就不會被台獨支持者嗆聲了，去年光復節主張台獨的團體連續嗆他2次，他則說要台獨去找蔡英文總統，要捍衛中華民國就跟著他走。

江啟臣說，他上任黨主席後，就是主張孫中山的思想，這都在憲法當中，因此他強烈主張中華民國憲法，捍衛中華民國的主權，將國民黨的核心價值、理念拉回中華民國，因此他不曉得為何走中華民國路線，是走小綠路線，難道蔡英文說中華民國台灣，國民黨就把中華民國讓出去、變成綠的嗎？

談到與對手朱立倫的相似之處，江啟臣認為，兩人都是國民黨人，學經歷過程有點類似，都擔任過民代、政務官，至於不同的地方，江說，他比較年輕，出身背景與朱立倫不同，他是農家子弟，他偏向民代體系，朱有較多的行政歷練。

江啟臣提到，他與朱立倫的性格也不同，他做決定前比較謹慎，可是一但決定就會全力衝，對他來說，越是逆境他越想挑戰。