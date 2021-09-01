主計總處公布10年1次的人口及住宅普查結果顯示，109年有166.4萬的空閒住宅，占全國住宅數比例18.5％，低於上次、99年調查的19.3％，其中，偶爾自住者占5.4％，目前沒有使用則占13.1％；若按縣市觀察，人口密集的六都空閒住宅率偏低，六都又以台北市15％最低。

主計總處官員分析，空閒住宅率從10年前的19.3％下滑至18.5％，與家庭型態改變、民眾休閒生活相關，以前南部一棟透天厝裡，可能一宅多戶，現在流行小家庭，透天厝多變成一戶一宅，部分都會區上班的民眾，也會安排郊區、假日宅的住所，種種原因都會影響調查數據的改變。

空閒住宅若從數量來看，和10年前的155.9萬宅相比，仍增加了近10.5萬的空閒住宅；官員強調，空閒住宅不等於「空屋」，若房屋假日、渡假使用，或者正在修繕、出差、待租等，在普查過程中都納為空閒住宅，因此，空閒住宅率會大於空屋率。

主計總處報告指出，空閒住宅雖然台北市15％最低，惟近10年因常住人口數減少，台北市空閒住宅率續增1.6個百分點，其餘五都均呈下降，以新北市、桃園市分別降低4.4個及3.5個百分點較多。

六都以外的縣市，則以金門縣空閒住宅率31.3％最高，其次，宜蘭縣28.6％、花蓮縣27.4％及台東縣27.0％，近10年增逾4個百分點。