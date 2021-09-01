食藥署今(1日)公告接獲香港方面通報，發現永信藥品製造的抗生素「永信適汎黴素膠囊」，竟因生產線清理不徹底而混入其他藥品，除限期在16日前回收流入市面的200萬顆藥丸，若確定違反藥物生產SOP，還將開罰10到5000萬元。

食藥署藥品組科長洪國登表示，永信適汎黴素在台健保市占率約10%，香港醫療機構卻發現，適汎黴素膠囊開瓶後，竟出現兩種不同的藥品，在正常的綠白色膠囊中，混雜著橘色膠囊，兩者顏色差異明顯，除港機構向我主動通報，國內尚未發現類似情形。

永信藥品則在晚間6時許正式在公開資訊觀測站發布重訊，提出3點因應措施。

第一，基於保障民眾用藥安全，公司主動通報並已在8/16啟動自主回收程序，對市場供貨不會產生影響。其次，該事件屬自主性管理預防性回收，影響營業金額初估不超過226萬元。最後則強調，已針對混藥問題進行調查改善，會加強品質管控以確保安全。

適汎黴素膠囊主成分為Cephalexin，適用於敏感性細菌引起的多種感染症，如細菌性心內膜炎、淺在性化膿性疾患、深在性化膿性疾患、下呼吸器感染症、性器感染症、尿路感染症、耳鼻科領域感染症、眼科領域感染症、敗血症、產褥敗血症、褥瘡、腹膜炎、肋膜炎等。