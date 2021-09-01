陷入疫苗荒的台灣，近期即將迎來在台第四款疫苗-輝瑞BNT。對於還沒有排隊打到疫苗的族群來說，是遲來的曙光。然而，這一款疫苗先前還沒有在台開放施打，副作用到底有多嚴重，也是近來引人關注的焦點。近日韓國爆出有多名女性在施打輝瑞疫苗後出現月經失調等無預警出血情況，令人感到相當擔憂。

據了解，南韓近期開放50歲以下民眾開始施打新冠肺炎(COVID-19)疫苗，其中主要施打輝瑞/BNT、莫德納(Moderna)等採用mRNA技術的疫苗。而近日，有不少韓國女性在接種第一劑輝瑞疫苗後，出現月經失調的情況，也就是在非月經期間發生出血情況，也有流量不正常，出血量比過往更大的案例；此外，也有發現嚴重發疹等情況。

由於輝瑞疫苗在韓國施打之際，並沒有對外報告這一類可能導致女性出血的作用，引發高度疑慮。發起請願的民眾表示「非經期出血對女性來說非常嚴重。」但是若是就醫，並不會被視為疫苗的副作用，醫生也只會開避孕藥或是止痛藥來解決。而他也在網站上搜尋到一些女性抱怨接種疫苗後出現不規則出血的情況。因此，他期待透過請願的方式，讓更多人與政府方面都可以重視類似異常情況。

除了非經期期間不正常出血的情況，在南韓的社群網站上也出現一些女性分享，接種輝瑞疫苗後皮膚出現紅腫的情況。一位女網友指出，他是教育領域工作者，所以比其他人更早接種疫苗。他在接種第一劑後只有出現接種部位周圍肌肉疼痛的情況，但是接種第二劑後，情況嚴重加劇。

他在社群上詳細記錄了接種完第二劑輝瑞疫苗後出現的副作用。從接種日到第三天，出現高燒39度；接種後第五天出現右側淋巴結腫大；第四、第五天也出現皮膚紅腫，位置從雙臂開始蔓延全身，去醫院拿了抗組織胺的藥，但吃了沒有用。第六天醫生協助注射類固醇、抗過敏藥物後，略有改善；但第七天曾經發生紅腫的位置又開始出現，且吃藥也沒有改善。以他的親身經歷，他建議民要接種前，可以多方考慮。

青瓦臺請願是現任韓國總統文在寅上任後推出的政策，可以讓民眾在青瓦台請願留言板上自由發起請願，只要請願訴求在30天內達到20萬以上連署，青瓦台政府就必須要做出回應。上述請願是8月31日發起，目前連署者超過5千人；而明星「張紫妍自殺」事件，就曾有民眾請願延長調查時間，並獲得超過20萬民眾連署，南韓總統文在寅因此下令徹查此案。代表這項政策可以有效的反應民意，並且敦促政府關注民眾有感事件。

韓國目前開放施打的疫苗共四款，分別是輝瑞/BNT(Pfizer-BioNTech)疫苗、嬌生(Johnson & Johnson)疫苗、AZ(Oxford-AstraZeneca)疫苗以及莫德納疫苗。根據微軟新冠肺炎追蹤地圖，南韓完整接種新冠肺炎疫苗人數有32.52%，而接種第一劑的人口比例達到60.47%。