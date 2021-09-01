中市黃姓男子去年3月間與女網友小美以Line聯繫協議性交易，還小心翼翼詢問年齡後開車接人，兩人在車內嘿咻，事後遭小美母親怒告。黃男坦承性交易，但拿出通訊對話辯稱，小美自稱「16歲」，他到警局才知竟是「13歲」；而小美駁斥，她把「13歲」誤打成「16歲」，之前曾告知實際年齡。台中地院法官採信黃男說法，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪輕判刑4月，可上訴。

黃男2019年9月間在交友軟體認識小美，兩人以通訊軟體微信及Line聯繫，黃男在去年3月4日凌晨以通訊軟體詢問小美，「妳多久沒有嘿咻？」，小美回覆：「3個月」；黃男詢問：「妳幾歲？」，小美回覆：「16歲」，兩人還對性交易對價價格討價還價，黃男還諷刺：「妳才幾歲而已」。

黃男與小美約1個小時後在某超商相見，黃男開車將小美載到沙鹿區1處土地公廟旁，在車上嘿咻後付費。案經小美母親發現女兒手機訊息對話，向警方報案。

黃男到案坦承犯行，但辯稱，小美穿著打扮比較成熟，並提出兩人的手機留言對話紀錄指稱，小美自報年齡是「16歲」，合理懷疑她隱瞞實際年齡，他直到警察局才知道小美實際年僅13歲。小美則說，她在留言時將「13歲」，錯打成16歲，而且兩人在網路初認識時就曾告知黃男，她就讀國中、13歲。

根據《兒童及少年性剝削防制條例》，與未滿16歲者性交易，以刑法227條處斷；與16歲以上、未滿18歲者性交易，則處3年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰款。而刑法227條對與幼年性交採重刑，對未滿14歲者性交，處3年以上、10年以下有期徒刑；對14歲以上、未滿16歲者性交，處7年以下徒刑。

法官認為，此案的主要爭執點是黃男與小美從事性交易時，是否知道小美實際僅13歲，審酌不能僅依小美片面指訴，就認定黃男知道她實際年齡，黃男供稱不知情並非不可採信，基於「罪證有疑，利歸被告」法則，並考量黃男已與被害人和解，而判處他徒刑4月。