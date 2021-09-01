對於第二類造冊接種官員以藍營執政縣市最多的質疑，國民黨晚間回擊，指揮中心刻意選擇性的公布施打總數，而非詳細名單，就是意圖混淆視聽，引導輿論攻擊地方政府，以轉移中央一路集權、黑箱焦點。

國民黨強調，民眾質疑的是中央有無特權施打？這些特權疫苗的數量為何？中央政府非防疫人員，卻優先造冊情形？面對種種質疑聲浪，指揮中心理應公布完整名單提供大眾檢視。

國民黨指出，對於地方政府造冊的第二類人員屬性，嘉義市政府已回應「第二類」造冊的對象皆為第一線防疫的警消、社政、衛政人員，以及協助防疫工作的里鄰長，且地方政府如要匡列造冊，皆須經由指揮中心核可認定，並由中央分配疫苗進行施打，絕對屬於防疫體系重要官員。

國民黨反批，中央政府的黑箱特權疫苗比比皆是，舉凡日前被踢爆的衛福部食藥署超打親信，原編制內人員僅529人，造冊人數卻高達1356人，超打169％，連不是第一線防疫人員的「醫藥品查驗中心」都能造冊；行政院顧問丁怡銘並不屬於「維持防疫體系運作之重要官員」，卻在5月時就由行政院造冊施打疫苗。

國民黨說，日前，立法院質詢時，對於施打順位第二類究竟包括哪些官員？為指揮官陳時中未正面回應，僅以施打人數不到千人帶過；6月中旬，民進黨更以多數席次優勢在立法院會封殺多項重要提案，對於國民黨提案要求公開第二類名單，更遭民進黨團「全員反對」。

國民黨質疑，民進黨在立法院內選擇集體否決公布二類名單的提案，就是在護航特定人員。民進黨應交代的是，那些明明不負擔防疫責任，卻來卡特權疫苗的人員有誰？是否有部分官員利用其他類別優先打情形？人民絕對有知的權利，中央政府不應為了卸責而刻意引導風向、打擊地方防疫。