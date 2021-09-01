郭子乾（右）、連俞涵在《茶金》飾演父女。（公視提供）

57歲的郭子乾，首度在公視與客委會合製時代生活劇《茶金》擔綱連續劇男主角，他氣場強大，也激發對手戲演員演技大爆發，第一場與許安植對戲，就逼哭她；薛仕凌也說：「郭哥內在的表演跟外在的造型，都非常有說服力，從來沒有看過郭哥有這樣的一面！」飾演女兒的連俞涵更稱讚他出道30多年仍對表演充滿熱情，非常熱血！網友則讚賞他劇中造型「超級帥！有如台版教父！」

《茶金》的故事靈感源自真實人物與歷史，1日釋出的60秒超高畫質4K／UHD HDR版商戰篇預告中，以快節奏方式勾勒出郭子乾所飾演的「茶虎」吉桑、日光公司董事長，傲人的事業版圖，帶著台灣茶進軍世界，為台灣賺進第一桶金。郭子乾說，《茶金》最吸引他的，就是認識與演繹1949年台灣這段鮮為人知的茶商奮鬥故事；其次就是講母語海陸腔客語。

郭子乾說，開拍前只會聽及簡單問候，靠著客語老師10堂課上完12集劇本，幫他錄製客語台詞，他再不斷苦練與熟記，以及拍戲現場客語老師張春泉貼身指導，到現在，他已能用客語與母親講上幾句話，備感欣慰，也很有認同與歸屬感。

許安植說，每次只要郭子乾在，他的氣勢就hold住全場，帶領全場的人跟著向前邁進，「郭哥的每個眼神，既有大老闆的威嚴，但同時又有一種很溫暖的那種感覺。」她永遠記得第一場在新竹姜阿新洋樓拍攝的對手戲，郭子乾堅守承諾、暖心地交付她最珍視的所有，讓她忍不住爆哭！

連俞涵說，郭哥出道30多年對表演依舊充滿熱情，勇於嘗試，還勉勵她：「沒有人會事先知道人生會發生什麼事，就盡情去嘗試，來者不拒！你看我人生活到快60歲才第一次演（連續劇）男主角！」讓她直呼：「多熱血啊！」

《茶金》製作人湯昇榮表示，「在短短的60秒預告中，可清楚看見製作團隊為了還原70多年前臺灣樣貌，花費很大的力氣跟時間，從文史的一些蛛絲馬跡，去推敲、去尋找脈絡，企圖在許多古蹟與歷史建築物中去重現1949年的時代氛圍。」在美術指導賴勇坤與美術團隊的細心打造下，於花蓮文創園區陳設出「吉桑」的日光公司，小至鈔票、便條紙、審茶室的茶具等各類用具，大到日光茶廠門面，以及運用南投日月老茶廠現有的揉捻機，租借數輛古董車等各項道具，演員穿上金獎造型指導姚君精心設計製作、搭配的服裝，別具巧思的造型、細緻妝容，再加上燈光師李志生巧手營造光影，所有的角色、器物都在場景中鮮活了起來，賦予靈魂，細緻展現時代氛圍。

《茶金》全劇共12集，由瀚草影視與公共電視製作，金鐘導演林君陽執導、徐彥萍、黃國華編劇，連俞涵與郭子乾、溫昇豪、薛仕凌、黃健瑋、李杏、許安植主演，結合夯劇《火神的眼淚》，以及《我們與惡的距離》、《一把青》金鐘製作團隊聯手打造，推出台灣首部4K／UHD HDR（高動態範圍）製作連續劇。將於今年第四季於公視及客家電視首播。