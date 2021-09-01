據大陸央視報導，教育「雙減」政策實施1個多月以來，學科類校外培訓全面壓減，這也帶火了體育、藝術類項目培訓。

天眼查數據顯示，目前大陸有37萬家藝術類培訓相關企業、66萬家體育運動類培訓相關企業。「雙減」政策發布1個月以來，以上兩類培訓相關企業新增了3.3萬餘家，較去年同期相比增長99％。

大陸此次實施教育「雙減」政策後，不僅學生的閒置時間增多了，不少學科類培訓釋放出來的家庭資金，也投入到了體育以及藝術培訓項目上。

北京某體育培訓機構創始人指出，目前報名情況比往年增加了2-3倍，原來還只是營訓概念，現在家長願意長期投入到體育教育當中來。

部分家長表示，其更重視孩子在體育培訓上的花費和投資，滑雪、籃球和搏擊，希望其能夠有更多的對抗精神，平均一年會花費2-3萬元，占到學科類培訓的2／3左右。

此前，大陸教育部也發文稱，要強化學生的體育課和課外鍛鍊，著力保障學生每天校內、校外各1個小時體育活動時間。

快速增加的市場需求也吸引了不少看好體育培訓行業的資本入場，越來越多的新玩家步入了素質類培訓的新賽道。