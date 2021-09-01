隨著美軍撤出阿富汗，不少人質疑此舉恐鼓勵俄國或中國大陸對鄰國發動侵略，如烏克蘭或台灣。對此，聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）主席史密斯（Adam Smith），在出席華府智庫布魯金斯研究所線上會議時認為，雖然美國自阿富汗撤軍，但俄國與中國大陸很難因此而受鼓勵，進而對鄰國更具侵略性。

「Breaking Defense」8月31日報導，對於外界認為美軍撤出阿富汗，讓俄國與中國大陸的戰略盤算發生改變；史密斯認為，「僅因為美國把在阿富汗的最後2500人撤出，就斷言莫斯科與北京已明顯調整其戰略盤算，我真的不這麼認為」。

他強調，由於全球還有許多議題會對俄國與中國大陸產生影響，兩者很難僅因美軍撤出，就認為自己更有能力執行挑釁政策。事實上，美軍不再受困於阿富汗，就是要抽身來因應北京與莫斯科的威脅。

報導分析，史密斯的發言就在五角大廈宣布撤軍正式結束的隔天。這場撤離帶來致命性的自殺炸彈攻擊，造成13名美軍與數十名阿富汗人的死亡，還讓美國與塔利班在最後一刻展開合作。

當問及阿富汗撤軍，是否鼓勵中國大陸犯台，或者導致俄國對烏克蘭、愛沙尼亞與立陶宛這些鄰國發動侵略，史密斯則持否定看法。

他表示，「大家都說軟弱招來侵略。好啊！那乾脆我們拼命轟炸所有人，讓他們知道我們一點都不軟。美國該思考的是扮演緩衝衝突的警語」。

但對北京而言，恐怕與不這麼認為。《環球時報》的社論分析，雖然北京可能不會立刻併吞台灣，但撤軍對美國的信用與可靠帶來沉重打擊，更給北京一個宣傳的機會。

保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）專家成斌（Dean Cheng）也認為，北京剛剛得到一個絕佳的宣傳機會，可以宣傳「嘿！我們認為美國人在衰弱；但每個人都質疑我這種說法。美國甚至無法對塔利班這樣落後、能力較弱的人發動基本的軍事作戰」，而這就是北京試圖向台灣、南韓、日本、泰國與印度傳遞資訊的一部分。

至於，美國的撤軍是否會讓其安全環境重回到911發生前，也就是阿富汗成為恐怖分子的避風港，並直接對美發動新恐攻；史密斯則認為，塔利班與20年前大不相同。後阿富汗時代的反恐戰略，需要全新的思維。