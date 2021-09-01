台灣加強查緝非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌於8月31日前往台北港視察，他針對上周查獲的走私案件提出質疑，直言「這算什麼成果？如果這樣就表示走私很多」，蘇揆認為，完全沒有走私的情況才能叫有成果。對此，台北市議員王世堅表示，蘇貞昌這麼說，是不是在鼓勵吃案？同時他還認為，在重大場合，有些不必要的話就不要講了。

蘇貞昌前往台北港視察時，針對現場簡報中提到台北港上周查獲的走私案，他表示，「成果查到多少？我當行政院長都已經第二次了，這算什麼成果？這不叫做成果，如果這樣就表示走私很多，成果是從來沒有任何人走私進來，走私都不成功，這才叫成果」。

接著，蘇貞昌又以先前桃園機場案例指出應該如何加強，並對這幾天加強查緝的成果給予肯定，但他認為，最好的成果不是查到多少，而是無論如何走私，台灣的海關和警察都能遏止，當然這很難，他也給予體諒。

對此，王世堅今(1日)在政論節目《新聞大白話》中表示，他要對蘇貞昌的那句話提出很大的質疑，沒有走私進來才叫成果，如果蘇揆的意思是說，部屬實話實說把成績講出來，這樣不行的話，「那你是鼓勵吃案囉？」

王世堅指出，如果這些單位很盡力在辦案，把成績拿出來，指出結論是這樣，我們應該鼓勵他們的辛勞，並想辦法再來加強這樣的成績。此外，針對蘇揆視察時提到麥克風大小聲的問題，王世堅直言，在那麼重大的場合，不必要的話就就不要講了，因為你是院長，那都是小枝節，以院長的高度不該講這些。