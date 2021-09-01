替我國射下東京奧運射箭男團銀牌的魏均珩1日為樂天桃猿開球，不過他挑戰站上投手丘卻投出挖地瓜，讓他笑說還好沒打到接球捕手朱育賢，「不然我應該會很內疚。」而「三箭客」感情好，隊友也到場見證，「湯包」湯智鈞對學長的表現按讚，直言實在是太帥了。

魏均珩本屆東奧與湯智鈞、鄧宇成聯手射下銀牌，今天隊友們也一同到球場觀看他開球，他挑戰站上投手丘開球，沒想到卻投了個挖地瓜，「他們想看我挖地瓜，我就挖給他們看，不然他們可能會失望。」

「賽前練習時球也都會亂跑，但朱哥（朱育賢）就鼓勵我可以試試看，給我很多信心，但這是還是讓他失望了，下次會多努力一點。」魏均珩笑說還好沒有丟到朱育賢，「不然我會內疚。」

魏均珩今天將自己生日的76號穿上身，他表示，自己平時在國訓時偶爾會打打壘球、傳接球，也很喜歡看動漫「棒球大聯盟」，「本來想學茂野吾郎，但腰可能太緊，轉不太出來。」

魏均珩也透露自己從國小時就有在看中職比賽，不過他沒有特別支持的球員，「大家表現都很好，最喜歡表現很好的球員，因為大家在場上表現都是付出所有的努力，很有運動家的精神，會被這種魄力所吸引。」