阿雲嘎曾和蔡健雅在音樂節目合作，美聲唱法令人印象深刻。（環球音樂提供）

Tanya蔡健雅〈Into The Wild〉MV採用全手繪動畫製作。（環球音樂提供）

Tanya蔡健雅〈Into The Wild〉MV力邀知名視覺藝術家陳青琳合作全手繪動畫。（環球音樂提供）

Tanya蔡健雅與音樂劇演員阿雲嘎合唱的新歌〈Into The Wild〉MV今(9月1日)上線。雖因疫情關係，兩人無法面對面拍攝，但她希望在有限的現實狀況下、發揮最大可能，讓兩人的合作可以不受限於現實因素。於是陳青琳帶領藝術團隊以全手繪的方式，創作出瑰麗奇幻的動畫影像，詮釋〈Into The Wild〉情境。不斷前行穿越都市、荒原、叢林和各種野生動物，最後進入宇宙維度空間的主角，就像每個活在當下的聽眾，穿越各種未知，回返最初的初心。

蔡健雅對於〈Into The Wild〉這首作品十分偏愛，直呼：「是我的心頭肉！」她透露，疫情期間看到一部紀錄片《Chasing the Ice》(逐冰之旅)，講述攝影師拍攝冰川的十年經歷，「有個畫面讓我印象很深刻，在巨大的冰川中，人類顯得如此渺小。那刻我恍然大悟，是否可以先放下我過去對愛情的剖析，寫一首關於大自然、關於歌頌地球的歌。」

在歌曲旋律創作完成後，蔡健雅便覺得〈Into The Wild〉必須是一首男女對唱的歌曲，而她腦海中浮現的第一個合作對象便是阿雲嘎。二人過去曾在音樂節目同台演出，蔡健雅也對阿雲嘎的聲音與歌唱實力留下深刻印象，她親自發出合作邀請，「他的聲音可以把這首歌的戲劇張力表現出來，是我心目中不二人選」而阿雲嘎在收到邀請後不僅一口答應，更是直言：「姐想怎樣就怎樣！」

蔡健雅全新專輯《DEPART》自8月13日上線以來，便收獲無數業內人士與粉絲樂迷朋友們的喜愛與支持，《Tanya’s彈吧 吉他小教室》以及更多宣傳活動也在持續曝光中，請密切關注Tanya和環球音樂的官方社交媒體。