因應國內疫情趨緩，體育署今天宣布，室內外運動場館及游泳池淋浴設施即日起有條件開放，除了淋浴間須間隔交替使用，淋浴完也有專人清潔消毒，而淋浴後應立即戴口罩。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露，將小範圍逐步調整防疫強度，9月7日後研擬開放游泳池等運動場所淋浴間。

體育署今天發布新聞稿指出，考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，並持續維持2級警戒情況，為讓民眾運動更具品質，在維持基本防疫管制作為下，配合民眾生活需求，再調整鬆綁相關措施，其中游泳池、各室內外運動場館淋浴設施，自即日起有條件開放。

體育署已報請指揮中心同意，未來淋浴設施開放採單一出入口，且淋浴完有專人清潔消毒，以避免地面積水或排水孔阻塞。

不僅如此，淋浴間須間隔交替使用、人員保持1.5公尺社交安全距離，而淋浴後應立即戴口罩。

體育署表示，冷熱水池、SPA區、兒童戲水池等附屬設施為有條件開放，使用設施結束後應立即上岸戴上口罩，分時段管制，定期於分時段之間清消，並依照指揮中心規範或各地方政府規定辦理。

至於密閉且不通風空間，體育署舉例，像是蒸氣室、烤箱等，仍維持不得開放。