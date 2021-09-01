今1架共機侵擾我西南空域 19:292021/09/01 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8技偵機。空軍提供 空軍發布共機動態，共軍1架運-8技偵機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 陸客駕艇直闖台中港 判刑2月 基隆47件大車事故 多為內輪差釀禍 #空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開學首日 林姿妙視察校園防疫 09:522021/09/01 寶島 漢光預演出包 F-16機頭吃土 疑失控煞不住衝出跑道 幸無人員傷亡 04:102021/09/01 焦點要聞 國家防災日 網路宣導活動啟動 14:182021/09/01 社會 全台都在等BNT疫苗 網瘋傳盧森堡航空「超可愛口罩機」 12:532021/09/01 生活 三峽海洋公園整建共融設備增加 明年完工 14:092021/09/01 寶島 F-35生存力不如預期 最大問題曝光 14:072021/09/01 軍事 上帝視角分析路口 運研所抓出車禍熱區 14:512021/09/01 生活 185萬BNT將分2批抵台 黃暐瀚曝1照：和過去掌握差不多 17:352021/09/01 政治 全台首例「突破性感染」 長榮機師確診Delta 14:122021/09/01 生活 除12～17歲學生造冊施打 BNT疫苗 18～22歲優先預約 04:102021/09/01 財經要聞 AirPods 3模型機搶先曝光 神似AirPods Pro、售價超驚喜 12:502021/09/01 科技 政治熱門新聞 幫蔡政府搶功還嗆郭正亮 他一句話酸爆謝志偉 網友笑翻 - 政治 侯友宜對手不是陳時中？葉元之斷言綠營參選新北市長的人是他 - 政治 185萬BNT將分2批抵台 黃暐瀚曝1照：和過去掌握差不多 - 政治 論文門最新發展讓他死心！ 蘇偉碩籲蔡英文請辭以謝國人 - 政治 - 旺報 部分政策惹議 民進黨支持度竟上升 媒體人找到原因了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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