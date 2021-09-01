世界羽球排名第一的戴資穎今（1）日在走星光大道時，並未佩掛奧運女子羽球單打銀牌的獎牌，受到關注。主持人問戴資穎，還有沒有機會在奧運場上跟著她一起熱血沸騰？戴資穎說，還有3年的時間，有點長，應該先專注在年底的世錦賽或是年終賽。

台灣東奧代表團表現優異，總統蔡英文今（1）日下午於總統府接見2020東京奧運代表團，總統府也將以「Our Heroes！台灣英雄，凱旋派對」為構想，歡迎東奧代表團，包含選手、教練、後勤團隊、裁判等146人到總統府。

星光大道主持人問戴資穎，接下來還有沒有機會在奧運場上一起熱血沸騰？戴資穎說，因為接下來奧運其實還有3年的時間，有點長，她自己應該是先專注在接下來，可能是年底的世錦賽或是年終賽，就是比較大的比賽。

至於戴資穎最近在IG表示，終於和阿嬤分享獎牌，戴資穎現場則笑稱，有跟阿嬤說獎牌很重，拿的時候可能要小心一點。另外，她也幽默說，「我們家好像沒有特別的祝福，因為可能我輸了吧！如果我贏了就會有很多的祝福！」

戴資穎強調，每個運動選手在場上都不願意輸，所以就憑著不服輸的心情，努力拚到最後一刻，即使看起來沒有機會也是要繼續努力！