據路透報導，大陸網約車巨頭滴滴將協助員工成立工會，這對於罕有工會組織的大陸科技業是一個里程碑創舉。

知情人士指出，滴滴上個月在一個內部論壇上宣布成立工會的決定，一開始工會將由北京總部的員工管理，並由政府支援的中華全國總工會(ACFTU)提供指導。

滴滴此前被官媒批評抽成過高，目前還遭到多家監管機構調查。7月，中華全國總工會和其他7個部門發布了關於保障零工經濟勞動者權利的指導意見，並認為工會能夠在幫助與企業談判方面發揮作用。

實際上，大陸《工會法》第三條規定，在中國境內的企業、事業單位、機關中以工資收入為主要生活來源的體力勞動者和腦力勞動者，不分民族、種族、性別、職業、宗教信仰、教育程度，都有依法參加和組織工會的權利。任何組織和個人不得阻撓和限制。

雖然法律賦予司機組織工會的權利，但是滴滴方面對此並不情願，理由是，滴滴認為司機並非《工會法》意義上的職工。

大陸監管部門正在對一些大型科技公司採取整治行動，包括開展反壟斷調查和罰款，以及抨擊剝削工人和侵犯消費者權益的企業政策。

根據陸媒報導，除了被要求成立工會外，大陸政府正在與滴滴就平台抽成、司機證件問題、社保等問題進行溝通。