BNT現在是許多人最想施打的疫苗廠牌，對於採購疫苗的民間企業日前表示，已向BNT探詢，明年為台灣保留3000萬劑額度的可能性。但指揮中心指揮官陳時中昨天(8/31)卻表示「數量太多，疫苗不是不會壞」，引起外界議論。對此，藥師林士峰批評，疫苗並不是買了3000萬劑，藥廠就會ㄧ次發貨，就算藥廠ㄧ次準備發貨給台灣，這些疫苗在國際市場上轉賣應也不困難。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

針對民間已向BNT公司探詢明年為台灣保留3000萬劑的可能性，陳時中昨天回應，「我覺得數量稍微多了一點，因為我們才2千3百萬人口，從接種第一劑到第三劑，還要向專家諮詢第三劑要打多密集、間隔多久，這都是我們要考慮的」，且對於明年疫苗需求，莫德納已經買了2千萬劑、AZ也簽了意願書，3千萬劑BNT也是商談對象之一。

對於陳時中這番說法，林士峰1日在臉書PO文批評，疫苗也不是買了3000萬劑，藥廠就會ㄧ次發貨，他舉例，指揮中心說今年買了505萬劑莫德納，藥廠不也是分很多次才到貨，畢竟藥廠也會考慮各國施打疫苗的醫療能源，進行一次合理數量的發貨。

藥師 林士峰。(圖/本報資料照)

他進一步指出，而且今年因為去年疫苗採購不利，我國接受了那麼多國的好意，都不用回禮？還是政府已經在別的地方補償了？比如首度採購立陶宛製狙擊槍用精準子彈？林士峰也強調，就算藥廠ㄧ次準備要發貨給台灣，看這兩天我方才從土耳其搶購到的BNT疫苗，國內如果到時候評估沒辦法ㄧ口氣打完疫苗，在國際市場上轉賣似乎也不困難。

他並認為，既然那麼多民進黨的支持者說國際疫苗很缺，既然缺貨，又哪有買太多的問題呢？還不趕快ㄧ起向指揮官薦言，不要再重蹈今年覆轍。況且疫苗多元性，對疾病預防比較有正面幫助，還希望民進黨政府不應該對BNT疫苗有心魔，少點政治計算，方為全民之福。