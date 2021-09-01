南投縣仁愛鄉武界村隧道口1日提前搶通，縣長林明溱前往會勘。（南投縣府提供／陳淑娥南投傳真）

投89線中斷部分路段已無路基，縣府將在中斷道路上方開闢臨時便道。（南投縣府提供／陳淑娥南投傳真）

縣長林明溱會勘投89線中斷道路時表示，將在上方開闢臨時便道。（南投縣府提供／陳淑娥南投傳真）

南投縣仁愛鄉法治村武界、萬豐部落間的武界隧道，由於上方山壁日前豪雨崩塌，造成部落間交通中斷，原預計6日前後搶通，縣府提前在1日恢復雙向通行。縣長林明溱會勘表示，將施作170公尺長明隧道，經費約2億多元，已向中央申請災後復建經費。

縣長林明溱1日與縣議員廖文賢、仁愛鄉代理鄉長張子孝、縣府工務處長陳錫梧及多位民意代表前往會勘。

8月7日豪大雨量統計，武界雨量站達240.5mm，造成武界村隧道口附近嚴重坍塌，崩塌程度約250公尺高、150公尺長，投83線25K一帶武界隧道出口及附近路面被土石淹沒，萬豐、法治村居民須繞到霧社後才能下山，路程差距超過1小時。

林明溱會勘指出，為了加強道路安全，將施作170公尺長明隧道，工程經費約2億400萬元，已向中央提報公共設施災後復建經費申請，審核通過後會儘快設計發包，維護在地居民的安全。

法治村長葉阿良與萬豐村長吳星旺說，感謝縣府快速恢復道路通行，讓在地村民得以進出及運輸蔬菜，後續希望實現明隧道施設，同時呼籲鄉民在工程完工前盡量避免晚上出門。

縣府表示，投83線25K 9日起進行崩積土石清除作業，並於月中施作上邊坡鋼軌樁防護柵，無奈20日再次坍方，縣府持續加緊搶通進度，順利在26日開放單向及時段性通車，目前已可雙向通車，上邊坡鋼軌樁防護柵完成70公尺，待路基底層穩固後再鋪設混凝土。

另外，力行產業道路投89線30K＋750受到8月份多次豪雨影響，8月27日土石、路基、擋土牆滑落，下邊坡路基崩塌長80公尺，目前仍無法通行，居民須改道紅香支線、新望洋支線通行，由於改道的支線有十多處180度迴轉彎，車輛需採避讓方式通行，且部分上下坡路段路寬不足，無護欄狀況下較危險，居民希望以恢復投89線主線通行較為安全便捷。

林明溱表示，由於投89線中斷部分路段已無路基，縣府將打除既有護坡，在中斷道路的上方開闢長80公尺、寬4~5公尺的臨時便道，並於便道下邊坡設置鋼軌樁，概估經費約550萬元，將加速趕工於1個月內完成，另因在未解決上邊坡沖刷問題前，便道設置仍有滑落崩塌的危險，下雨及夜間時可能封閉道路，請民眾配合管制方式通行。