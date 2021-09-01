基隆市孝三路1日晚上6點多驚傳有男子遭刀械砍傷。（陳彩玲攝）

基隆市孝三路1日晚間上6點多，一名顏姓男子遭洪姓男子持水果刀刺傷，因失血過多，當場無生命跡象，送往基隆醫院救治後，宣告不治，有3名男子在現場等候，疑似為死者友人，警方已將顏男逮捕歸案，釐清案情。

據了解，顏男與洪男是同公司工人，今晚在巷弄內起爭執，洪竟持約20公分水果刀刺向顏男後頸部下方，犯案後將刀械丟在現場，步行逃逸。

顏男因失血過多，當場失去生命跡象，一旁住戶聽見聲音立即報請警消到場協助，救護人員抵達後，立即將顏男送往基隆醫院救治，急救後仍宣告不治。

鄰近在旁旅館女業者表示，當時在樓上睡覺，不知道發生什麼事，自己是被叫到樓下看守，她說，業者老闆雖在一樓休息室，但很專注的在看新聞，加上門窗緊閉，根本沒有聽到吵鬧聲。

鑑識小隊到場勘察採證後，死者友人留在現在刷洗地板血漬，警方立即調閱周邊監視器，追捕犯嫌，於中山一路附近將人攔下，並帶回派出所製作筆錄，釐清案情。