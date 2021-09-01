以錢幣面額妙喻音符拍子長短，裝飾音的使用法則，原來關鍵在於個人品味。音樂神童莫札特的爸爸李奧帕德．莫札特（老莫札特）以德語書寫的《神童之父提琴教學之根本探索》，近期首度有繁體中文版出版，由鋼琴家葉綠娜擔任翻譯，指揮家江靖波擔任審定。

葉綠娜表示，這是一本研究演奏實踐（performing practice）的重要書目，「老莫札特可說是一個真誠為音樂服務的人，他將小提琴演奏與對音樂的思考有系統地寫下來，同時引經據典，從古希臘文、希伯來文到羅馬時期的經典，還有音樂史、弦樂器介紹、好品味演奏，都有詳盡介紹，已經超越了純小提琴演奏法。」

葉綠娜表示，書裡也可以讀到老莫札特對音樂演奏的思考，「他認為，懂得與人合奏的演奏者，才是真正的音樂家。他自己也不是一個喜歡展現自己的音樂家，即使他的兒子是難得一見的音樂神童，他也從來不提自己的兒子有多厲害，在在呈現了他對音樂演奏的態度。」

江靖波在學生時期是指揮和小提琴雙主修，他表示，這本書對於小提琴教學者，或是從演奏者轉換成教學者的人都有幫助，「老莫札特在當時也觀察到，初學者往往容易心急，在拍子還沒學好，節奏感不穩定的狀態下，就開始練習技術難度很高的曲目，這在教學上，可說是揠苗助長，對於學生而言，也是本末倒置。」

江靖波表示，音樂作為藝術，在時代的發展上有風格和美學的變化，「但人性永遠不變，老莫札特也觀察到這一點，人往往都會想要求快和速成，在樂器演奏上也不例外，他也提出了他的反思。而這樣的觀察，也不受限於任何時代。」

此外，在書裡有各種樂器的練習方法，江靖波表示，弦樂器的運弓方式和力度分配，原來有方法可以好好練習，而裝飾音的使用方法，仰賴好的音樂品味，「而這好的品味，也不是毫無章法，而是依據科學根據，自和聲功能而來。」

全書根據1787年所出版的第三版版本譯成，並參考了1948年由伊迪絲（Edith Knocker）所翻譯的英譯版。