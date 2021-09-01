華生氏腫瘤是人體腮腺相當常見的病症，傳統開刀切除手術，可能會引發顏面神經損傷且有術後疤痕，高雄長庚醫院研發出「微創消融手術」，不僅手術過程簡單，術後又毫無疤痕，目前執行過微創消融手術的病患，經過醫院追蹤，都沒有復發的情況。

華生氏腫瘤是腮腺中第二常見的良性腫瘤，僅次於多形性腺瘤，通常發生在患者的下頜角腮腺尾部，由於腫塊生長緩慢且不太會有痛感，導致許多民眾在腫瘤初期不易發現，根據統計，中年有吸煙的男性更容易罹患華生氏腫瘤，但近年女性及年輕者罹病率也有成長的趨勢。

大多數耳鼻喉科醫生對華生氏腫瘤會對患者進行淺表或部分淺表腮腺切除手術，但全身麻醉和手術併發症的風險較高，包括鄰近面神經損傷、術後感染、唾液瘺、血腫、出血、唾液腺膨出和術後疤痕，都是傳統開刀切除手術容易出現的問題。

由於華生氏腫瘤幾乎都屬於良性腫瘤，且屬於多發性腫瘤，因此若先前已經接受過手術的患者要再開刀，病發症傷害的可能性就可能隨之增加。整合分析研究數據顯示，腮腺良性手術中導致暫時性面神經麻痺的平均發生率，全腮腺切除術為60％，淺腮腺切除術26％，部分淺腮腺切除術18％，囊外剝離術11％，顯示開刀手術治療腮腺腫瘤存在相當風險。

高雄長庚醫院放射診斷部教授林偉哲與耳鼻喉科副教授羅盛典等多位醫師合作，研發出「微創消融手術」，該微創手術是利用局部麻醉，且傷口僅有針孔大小，將消融針插入後，利用超音波導引，通電震動水分子，溫度約到70度，就能破壞腫瘤細胞，最後由人體吸收，手術過程簡單，僅約1小時就能完成手術，由於是採局部麻醉，可一邊監測病人狀態。

高雄一名黃姓司機3年前右耳右後方長了一顆雞蛋大小的腫瘤，當時他到長庚醫院就診，先找上醫師羅盛典，診斷是華生氏腫瘤，由於不想開刀動手術，因此在羅盛典的建議下轉至消融中心接受消融治療，術後他直呼微創消融手術相當先進，現在生活一切正常，術後至今都不曾復發，很慶幸當年不用動刀就能解決問題。