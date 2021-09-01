張姓女子去年8月間在臉書以「我婆婆殺了我」為題發文後輕生，一度引起社會大眾討論，張父指控鄭姓先生、林姓婆婆涉犯不作為殺人、加工自殺等罪。經士林地檢署調查，檢方認婆媳間確有嫌隙，對其死亡結果責無旁貸，但其親友在張女生前均無從得知輕生念頭，無法以此結果認定觸法，最終予以不起訴處分。

張父以女兒的貼文主張，張女在2020年8月9日曾在個人臉書寫下251字遺言，指控「婆婆殺了我」、「不是想死，是活不了了。三不五時的言語霸凌，說錯一次話，就無視你、恐嚇你。」等語後，張女旋即於同日輕生；張父控訴，女兒向來生性樂觀，但鄭姓先生、林姓婆婆等2人任由女兒輕生時痛苦掙扎，故意聽不到異常聲響，又放棄急救，涉犯不作為過失致死、幫助自殺、不作為殺人罪等罪。

檢方指出，透過張女生前的訊息看來，無從認定有透露輕生的念頭，且案發當天張女的房門緊閉，屋內開冷氣，也無法聽到房外的聲音；而死者陳屍位置，與牆壁有一段距離，並不會碰觸發出聲響，在3樓較為裡面房間睡覺的鄭男、林婦聽不到聲響，認定張父臆測女兒輕生時，同住家人會被吵醒，2人見死不救與經驗法則不符。

處分書提及，救護員到庭具結證稱，事發當日趕赴現場時，發現死者已明顯死亡且有屍僵，雖向家屬傳達已不需急救，但張女的家屬仍堅持為之，因此救護員便持續實施CPR，直到高級救護隊員到場判斷，再向其家屬解釋後，其家屬才終於接受死亡事實，放棄急救。

處分書指出，婆家的人長期相處在一起確實有嫌隙，於情於理對於死者的輕生結果均責無旁貸，然娘家的親朋好友，遲至死者在臉書發表貼文前，均未能探知死者有自殺想法而即時伸出援手，心中憾恨可想而知，但僅憑自殺的結果難以認定鄭、林2人觸法。最終予以不起訴處分。

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