國內受疫情影響，南投日月潭遊客大幅減少，讓台灣獼猴有機可趁，日前4隻猴子在碼頭遊蕩，各自盤據潭邊護欄，民眾擔心猴子猴孫在此定居。日月潭國家風景區管理處表示，隨著疫情趨緩，遊客日益增加，猴群出沒情況可望減少，呼籲民眾不踫觸、不傷害、不餵食等「3不」原則。

水社碼頭是遊客到日月潭不可錯過景點碼頭之一，由於疫情影響致遊客稀少，魚池農會理事長劉啟行日前親眼目睹台灣獼猴首次現蹤水社碼頭，4隻大搖大擺在碼頭遊蕩、嬉戲。

劉啟行表示，日月潭水陸生態豐富，原本在野外看到台灣獼猴身影，並不足為奇，但猴子的活動範圍從以前人煙稀少山區，持續往山下移動到自行車道、步道一帶，現在連緊鄰飯店區的水社碼頭也都可見猴群蹤跡，應該是疫情所致，擔心會騷擾遊客。

劉啟行指出，他隨手拿起手機，近距離拍下4隻猴子各自盤據坐在潭邊護欄畫面，猴子突然動了一下，他也嚇了一大跳。有民眾憂心說，一次4隻猴子出現在碼頭，害怕牠們強佔地盤，會在這裡「定居」，希望有關單位能想辦法解決，否則傷到遊客或民眾，都是不樂見的。