大陸女星趙薇憑著瓊瑤電視劇《還珠格格》中的小燕子一角紅遍兩岸三地，與富商老公黃有龍政商關係良好，與阿里巴巴創辦人馬雲也有著好交情，上月26號突然驚傳其主演作品全被影視平台下架，夫婦倆至今去向成謎。巧的是，就在趙薇一夜之間消失的隔日，大陸官媒《央視網》也在抖音平台上傳「容嬤嬤的針為什麼又狠又准？」影片，至今已吸引超過22萬網友評論，讚嘆央視這時候放出這影片，大有深意啊！

紅極一時的趙薇一夜消失演藝圈，瘋傳她是被官方列為劣跡藝人封殺，但背後原因仍不得而知。不過巧的是，在趙薇作品被下架的隔日，央視網也在抖音平台上傳一段20秒影片「容嬤嬤的針為什麼又狠又准？李明啟講述扎針竅門」。

影片中飾演容嬤嬤的資深演員李明啟，還原當初是怎麼詮釋這段酷刑扎針橋段的內幕，「我拿著這個針的時候，我是把這個針頭捏到我的手裡，等扎她的時候我是這樣的，這個地方碰她的肩，使勁啊…其實沒扎。這個針跟孩子一點沒碰到，我這個戲全在臉上了。」

央視網這段影片上傳至今5天，已吸引超過574萬網友點讚、22萬則留言，掀起網友熱議「央視這個時候放這個片段，大有深意啊」、「現在才知道，您扎的都是壞人啊」、「小燕子，今天變成這個樣子，都怪您容嬤嬤當年不真扎，您暗中寵壞了她，您容嬤嬤有很大的責任」、「錯怪您二十幾年了，我道歉」。

趙薇與老公黃有龍投資有術，有傳她身家至少45億元人民幣（約新台幣191億元），根本不愁吃穿，夫婦倆2014年還曾斥資近31億港元購入阿里影業9.18%的股份，成為公司第二大股東。再加上趙薇夫婦與馬雲關係密切，也讓外界忍不住她封殺原因與馬雲聯想在一起，近日還傳出有人捲入一宗重大及未公開的調查當中，與阿里巴巴監管風波有關。

另外，抖音平台今日也發布進一步加強「飯圈」亂象專項整治的公告，包括下線明星愛豆榜和明星話題榜，與下線整改54款涉明星藝人榜單的小程式，解散以打投、應援、集資、控評、八卦、爆料等為主題的粉絲群組1900個。