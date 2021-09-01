78年前建造，前身為台灣煉瓦株式會社嘉義工場的嘉義遊民收容所，修復完工後除作為木育地方創生暨社區協作育成中心外，也被定位是一處青年基地。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

78年前建造，前身為台灣煉瓦株式會社嘉義工場的嘉義遊民收容所，修復完工後除作為木育地方創生暨社區協作育成中心外，也被定位是一處青年基地。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

78年前建造，前身為台灣煉瓦株式會社嘉義工場的嘉義遊民收容所，修復完工後除作為木育地方創生暨社區協作育成中心外，也被定位是一處青年基地。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

前身為日治時期，台灣煉瓦株式會社嘉義工場房舍的嘉義市遊民收容所，因外無遊民收容入住，嘉義市文化局向文化部文化資產局申請補助，將收容所及周邊環境進行整頓，近日工程竣工，按市府規畫，修復後的遊民收容所將轉型成木育地方創生暨社區協作育成中心外，同時朝青年基地發展規畫。

文化局指出，遊民收容所鄰近嘉義郵政總局、再耕園及嘉樂福觀光夜市等地，前身為日治時期台灣煉瓦株式會社嘉義工場的「煉瓦會社工場」房舍，當年因紅磚需求量大，吸引不少工人前來工作謀生，聚居於此後遂被稱為「磚磘工寮」，是嘉義市早期以工業機能為主的地區，而根據公文記載，該建築興建年代為1943年，民國32年6月1日，為60平方米的一樓磚木造屋。

戰後時期，國民政府基於人員控管、社會秩序及政治考量，曾頒訂《台灣省取締散兵遊民辦法》，該建築也成為嘉義縣設置的遊民收容所，先後歷經多個機關管理使用，直到2003年11月，嘉義縣政府把建築物移交給嘉義市政府，但此時已無遊民收容在內，最後由嘉義市警察局管理，文化局進行修繕。

市府為改造舊遊民收容所、催生木育創生基地，獲文資局補助，於2018至2000年間，陸續核定「嘉義市重現木都再造歷史現場計畫－遊民收容所修繕及景觀工程」，進行全區平面配置、建築設計與空間使用等規畫，包含東、西兩棟建築室內裝修、西棟穿廊整修及入口廣場路面施作等項目，今年8月19日報竣工，總工程經費共2400萬元。

嘉義市長黃敏惠8月31日前往視察工程狀況，並聽取簡報時表示，該區曾是台灣煉瓦株式會社嘉義工場，其高聳煙囪也曾出現在畫家陳澄波《展望諸羅城》畫作中，可見當時嘉市工業繁榮景象，隨時代變遷，改為由軍警單位管理的嘉義遊民收容所，才變得罕為人知。

黃敏惠說，透過文化部補助修繕費用，加上專業建築師團隊進駐，得以揭開歷史的神秘面紗，期望未來能以木都社區催生基地為基礎，注入年輕創意新量能，成為嘉義市青年關心公共事務議題、職涯探索及就業培力的重要交流場域。

文化局長盧怡君表示，遊民收容所後續活化營運方向，除了要符合當時申請補助修繕所提的計畫目標外，也要考量地方創生、區域活化及市政願景，所以除盡速將工程驗收完成，會再針對未來營運進行跨局處的討論，定案後盡速開放給市民朋友使用。