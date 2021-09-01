中職1日公布8月投打單月MVP，雙雙由樂天桃猿選手包辦，轉先發的黃子鵬單月4場出賽貢獻3勝，奪下生涯首座投手月MVP；隊友廖健富隊友廖健富單月14場出賽，擊出22支安打、打下20分打點，其中包含6發全壘打，繼2018年4月後（3、4月合併），再拿下打擊月MVP。

桃猿黃子鵬本季轉戰先發投手後，表現越趨穩定，總計12場先發出賽拿下6場勝投，近期更處於5連勝階段。8月勝率百分百，3場先發出賽皆拿下勝投，還有1場中繼成功表現，總計19.2局投球送出12次三振，單月自責分率1.37、WHIP 0.92、被打擊率0.214，首度拿下單月投手MVP殊榮。

不只投手有好表現，桃猿單月團隊打擊大爆發，8月總計擊出18支全壘打，也是唯一單月打擊率突破三成（0.331）的隊伍。廖健富8月貢獻6轟，14場出賽59打數繳出22支安打，進帳20分打點、打擊率0.373、長打率0.729、上壘率0.415，優異表現也讓他拿下生涯第二座打擊月MVP。