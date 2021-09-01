假日一到，就有許多民眾準備駕車出遊，來個一日輕旅行，但是在開車過程中，副駕駛到底「該不該睡？」卻引起熱議。一位女網友常常在坐在副駕時不小心睡著，讓在一旁開車的男友不悅。對此，網友持不同意見，戰成兩派，但也坦言「長途開車」時要特別小心。

女網友在網路論壇《Dcard》上詢問，若男生在開車時，女友在旁邊睡著會不爽嗎？表示自己只要在副駕睡著，男朋友就會不爽，甚至常常因此和她吵架。

對此，不少網友表示，做副駕睡著很正常，「我不睡不行，我會暈車，我連高速公路都暈車，看一下窗外就會想吐」、「歷任男友包含現在的老公，我都睡覺欸」、「我是路痴加上我也會暈車，男友都叫我直接睡，想睡直接睡。我在車上的任務就是：睡覺、放音樂、想行程去哪裡」。

但也有網友秉持「坐副駕再累都不睡」，認為坐副駕醒著才是「對開車的人的尊重」，同時副駕也能幫忙看路或注意路況。網友指出，「副駕該做的事，最主要就是不要給駕駛『把人家當成司機』的感覺」、「輪流開輪流睡可以，一個人開車一定要聊天，不然開車真的很無聊」。

車開久了難免產生疲倦，不管駕駛、副駕都一樣，許多網友都認為，若是開長途車程，會盡量保持清醒，一方面尊重駕駛，一方面也是督促對方不要疲勞而恍神。「身體不舒服的話就算了，每次出去都這樣我也會很不爽」、「男友開車喜歡聽podcast，我自己開車也不喜歡跟人聊天，我會分心緊張」、「我不敢睡 尤其是長途，會保持清醒跟他聊天、幫他看地圖，不然我怕他恍神或是睡著，我們會出車禍」。