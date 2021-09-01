新北首所原住民族學校「德拉楠實小」今天揭牌。（新北市原民局提供）

在地泰雅族耆老王軍二（圖中）、原民局長羅美菁（圖左）、烏來區長周守信（圖右）齊賀「德拉楠民族實驗小學」揭牌。（新北市原民局提供）

德拉楠實小學生穿著泰雅族披肩參加開學典禮。（新北市原民局提供）

新北市首所原住民實驗學校今（1）日正式揭牌，烏來區德拉楠部落的福山國小今天正式轉型為「德拉楠民族實驗小學」，特別在開學日結合開學典禮舉行揭牌儀式。儀式採泰雅族傳統祭儀進行，透過祭品分享及lmuhuw的吟唱，向祖靈傳遞訊息，祈求學校校務順利推展，孩子學以致用，孩子的學習能豐富而有收獲。

「見證這歷史性的一刻！」新北原民局羅美菁局長感動地說，她特別強調，新北市長侯友宜對於民族教育非常重視，特別請她務必親自出席揭牌儀式，並轉達感謝部落全體的參與及支持，一起促成今天的德拉楠實驗小學，成為原住民族教育的種子，讓原住民族文化薪傳不斷。

主持儀式的在地泰雅族耆老王軍二表示，從日據時代設立的李茂岸番童教育所到福山國小，創校超過百年，今天學校終於以正名後的部落名「德拉楠」來命名，令人感動，同時看到學校往傳承泰雅文化的方向發展，讓泰雅族的孩子學習到屬於泰雅文化內涵，把傳統文化傳承下去，倍感欣慰。

德拉楠實小校長陳進德說，德拉楠部落擁有得天獨厚的自然環境與原住民文化，在獨特的族群文化薰陶下，學校將過去的課程系統化整合，設計以泰雅文化為中心的教材，讓孩子能熟悉泰雅的文化內涵，未來將以兼顧學生學習力及傳承泰雅文化為前題，培育學生成為具12年課綱素養導向，薪傳不斷，超越自我的新一代泰雅之子。

羅美菁說，透過學校實驗教育的成立，可將部落文化知識體系系統性建立，為新北市原住民族教育打下基礎，今年度部落大學也與學校、原民台合作發展數位教材，未來也將增加與德拉楠實驗小學的合作，包含發展民族教育課程，建立泰雅族的泰雅學，讓民族的山林智慧、音樂及舞蹈深根傳承。