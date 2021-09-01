北京環球度假區確定9月20日正式開園後，今（9／1）日終於確定了票價。北京環球影城指定單日門票將於9月14日起正式開售，將採用四級票價結構，推出淡季日、平季日、旺季日和特定日門票，淡季日門票價格為418元（人民幣，下同）；平季日門票價格為528元；旺季日門票價格為638元；特定日門票價格為748元。

據第一財經報導，北京環球影城主題公園目前所售門票均為單日限定日期門票，僅限所選日期使用，一經售出只限綁定有效身份證件者本人使用，不得轉讓或轉售。

除北京環球影城指定單日門票-標準票以外，北京環球影城主題公園還將為特殊群體提供優惠，兒童（購票當日3至11周歲，含3周歲和11周歲）、老年人（購票當日65周歲及以上，含65周歲）以及殘障人士（需提供有效殘障人士證件）均可享受當日單人門票價約七五折優惠。年齡在3周歲（同行遊客購票當日）以下的嬰幼兒可以免票進入北京環球影城主題公園。

北京環球度假區擁有開園規模最大的環球主題公園。北京環球影城包含7大主題景區、37處騎乘娛樂設施及地標景點、24場娛樂演出、80家餐飲及30家零售門店。

7大主題景區是以各大電影IP來打造，包括功夫熊貓、變形金剛、小黃人和哈利波特等。此外還有兩大配套酒店——環球影城大酒店及諾金度假酒店，均定位高端。

以全球的環球影城來做票價對比可見，美國奧蘭多環球影城門票為109～159美元，約合703.45～1026.57元人民幣；美國好萊塢環球影城門票為109～139美元，約合703.45-896.55元人民幣；日本環球影城票價共分為3個檔位，起售價8200日元，約合481.91元人民幣；新加坡環球影城票價81新加坡元，約合388.91元人民。除規模較小的新加坡環球影城，以上票價隨日期浮動。