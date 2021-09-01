龜山警分局員警同時與學校師長、導護志工合力維持交通安全。（警方提供）

當疫情三級警戒發布後，各級學校學生自5月19日起在家線上學習，直至8月31日為止，為期長達105天的日子，可說是結束有史以來最長的「暑假」。今天開學警方也強化「護童專案」，動用警民242人至183所學校交通疏導。

交通警察大隊表示，將對校園周邊加強取締違規停車、未禮讓行人等違規行為，並引導接送學童車輛應停放於家長接送區，避免車輛任意臨停產生人車爭道或交通壅塞情形。

桃園警察分局說，除校園周邊實施交通疏導。並結合偵查隊之無毒校園專責警力，加強周遭安全維護以及毒品、防詐犯罪預防宣導，藉此提醒小朋友提高警覺，也讓小朋友更了解如何保護自己。

龜山警分局也說，員警同時與學校師長、導護志工合力，針對學校周邊限制性停車格嚴禁逾時違規停車影響其他家長暫停車輛勸導驅離，及防止違規迴轉車輛影響交通安全，必要時以交通錐、連桿輔助佈設以利管制，以確保學童上學安全。

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