民間團體捐贈BNT疫苗將抵達台灣，在民進黨正國會和英系立委疾呼下，中央疫情指揮中心政策急轉彎，讓18-22歲青年可優先登記接種，引發各界關注。根據一份網路民調顯示，有超過5成網友非常不同意，而對於大學教職員是否應比照高中以下優先施打疫苗，網友們的看法也不一致。

入口網站《YAHOO》以「BNT疫苗接種18-22歲將列為優先順序，你的看法是？」為題，進行網路投票，投票時間為9月1日至5日，截至1日晚間8點，已有5千多名網友參與投票，結果顯示，非常同意同意的網友有23.1%，還算同意的有8.3%，不太同意9.6%，非常不同意的則有56%，另外有3%網友沒表示意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於目前僅高中職以下教職員列為第七類優先施打對象，大學教職員是否應比照高中以下優先施打疫苗，認為「是，應該比照優先施打」的網友有34%，認為「否，依照一般順序施打」的網友則有60.3%，另外還有5.7%網友沒表示明確意見。

至於認為目前大學防疫措施是否足夠的部分，有5.4%網友認為非常足夠，認為還算足夠的有20.3%，不太足夠的有23.9%，非常不夠的則有32%，另外有18.4%網友沒表示明確意見。