高雄30多歲蔡姓女子日前帶著兒子出門上學，未料，在前往安親班的路上竟突然倒臥在騎樓，嚇壞一旁的路人，民眾協助報警後，才發現蔡女患有「嗜睡症」，由於忘記服藥，才會忽然發病倒地就睡，讓前來協助的員警直呼是「現代版睡美人」。

高市警鹽埕分局七賢路派出所日前接獲民眾報案，稱一名女子倒臥在騎樓，身旁還有一位小男童，警方獲報後，立即前往查看，發現蔡女倒在地上呼呼大睡，經詢問在旁的小男童，才得知男童母親本身患有嗜睡症，蔡女早上疑似忘記服藥就出門，準備帶兒子去上安親班，未料，剛走到機車停放處蔡女就發病昏昏欲睡。

當時蔡女還來不及打電話通知家人，便已昏睡倒地不起。小男童向警方表示，母親只要嗜睡症發作就會昏睡3至4小時，無論怎麼叫或怎麼搖都不會醒。警員利用蔡女的手機撥打電話給其家屬，並待家屬到場後，協助將蔡女攙扶進家屬車輛，確定蔡女與小男童安全後才放心離去。

高醫神經醫學部主任徐崇堯表示，嗜睡症患者必須按照醫囑服藥，否則會有發作性的嗜睡狀態，甚至容易發生個人危險或是公安意外，也必須非常注意生活及睡眠的規律，絕對不能熬夜，導致生理時鐘混亂，這會讓嗜睡症的症狀更為嚴重。