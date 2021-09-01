歐元區8月製造業PMI 創六個月新低 20:522021/09/01 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IHS Markit在1日公布歐元區8月製造業採購經理人指數（PMI）終值，從7月的62.8點下跌至61.4點創六個月新低，低於其初值61.5點。 儘管指數仍高於50臨界點，代表製造業活動還在擴張之中，但供應鏈問題導致缺貨和通膨壓力增加等因素，正影響其成長速度放緩。 為期3個月台南藝術進區 5日安定區率先登場 《國際經濟》疫情急升 美國8月消費者信心創6個月新低 #歐元區 #PMI #六個月 #新低 #製造業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙創18個月來新低 陸8月製造業PMI擴張縮至50.1 非製造業PMI更跌至47.5 04:102021/09/01 財經要聞 高雄4.9規模地震 那瑪夏區電桿損壞30戶停電 08:402021/09/01 社會 中市東南區開發遭批畫地自限 都發局：古蹟保存與地方發展並重 17:432021/09/01 生活 陸首個高風險航班人員居住區 在長沙機場建成使用 12:072021/09/01 兩岸 《國際經濟》1年來首次 韓8月PMI動能降至51.2 11:442021/09/01 財經 《國際經濟》變種病毒好狂 亞洲8月製造業生產全亂套 15:592021/09/01 財經 桃園增3例境外移入確診個案 足跡到過中壢、龍潭區 15:282021/09/01 生活 疫情＋水災 大陸製造業景氣疲弱 04:102021/09/01 焦點新聞 人民幣中間價1日微跌1基點 10:312021/09/01 財經 五股精華區房市加溫 入住圓夢免千萬 16:212021/09/01 房市新訊 財新中國製造業PMI降至49.2 去年5月以來首次落入收縮區間 10:242021/09/01 兩岸 財經熱門新聞 暴賺2億一夕變慘賠107億 這上市公司竟稱：會計搞錯了 - 財經 後天這大事 直攻萬八爆點？他偷洩口風 - 財經 台灣家樂福才傳出售 他已搶先賣股套現237億 - 財經 基本工資調漲勢在必行 王美花：經濟部將提配套 - 財經 九月蘋果光 16檔先放閃 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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