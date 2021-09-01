IHS Markit在1日公布歐元區8月製造業採購經理人指數（PMI）終值，從7月的62.8點下跌至61.4點創六個月新低，低於其初值61.5點。

儘管指數仍高於50臨界點，代表製造業活動還在擴張之中，但供應鏈問題導致缺貨和通膨壓力增加等因素，正影響其成長速度放緩。