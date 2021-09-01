德國7月零售額月跌5.1％，遠超過市場預估的月跌0.9％，扭轉5月和6月各自往上修正後的月升4.6％和4.5％。大部份歐洲國家6月陸續採取防疫限制後，開始衝擊零售業表現。外界擔心德國由消費帶動的經濟復甦在第三季會失去成長動能。