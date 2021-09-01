德國7月零售額月跌5.1％ 市場憂不利Q3經濟表現 20:462021/09/01 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國7月零售額月跌5.1％，遠超過市場預估的月跌0.9％，扭轉5月和6月各自往上修正後的月升4.6％和4.5％。大部份歐洲國家6月陸續採取防疫限制後，開始衝擊零售業表現。外界擔心德國由消費帶動的經濟復甦在第三季會失去成長動能。 《國際經濟》Q3經濟壞兆頭 德國7月零售銷售額暴跌 《國際經濟》連10月成長 韓8月出口年增近35％ #德國 #零售額 #經濟表現 #遠超 #扭轉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》8月車市優於預期 9月銷售看增 13:262021/09/01 財經 雙創18個月來新低 陸8月製造業PMI擴張縮至50.1 非製造業PMI更跌至47.5 04:102021/09/01 財經要聞 《國際經濟》房價飆升＋通膨預期 聯準會頭更痛了 15:082021/09/01 財經 5大減稅案 財部擬修法延長 04:102021/09/01 財經焦點 《港股》科技股領軍 恆指翻紅漲0.58％ 17:242021/09/01 財經 陸股1日平開 港股開盤微跌0.03％ 10:302021/09/01 財經 科指強勢 香港恒指早盤上漲159點重返兩萬六 13:112021/09/01 財經 《國際經濟》疫情急升 美國8月消費者信心創6個月新低 13:092021/09/01 財經 不受國內疫情影響 勞動基金7月小賺222.2億元 11:442021/09/01 生活 外資狂敲中鋼 鋼鐵人旋風再起 04:102021/09/01 財經要聞 三級警戒解除後 全台仍有5.8萬人放無薪假再創新高 12:152021/09/01 生活 財經熱門新聞 暴賺2億一夕變慘賠107億 這上市公司竟稱：會計搞錯了 - 財經 後天這大事 直攻萬八爆點？他偷洩口風 - 財經 台灣家樂福才傳出售 他已搶先賣股套現237億 - 財經 基本工資調漲勢在必行 王美花：經濟部將提配套 - 財經 九月蘋果光 16檔先放閃 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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