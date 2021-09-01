興嘉國小230位二年級師生暫時進駐嘉大新民校區上課。（呂妍庭攝）

興嘉國小230位二年級師生暫時進駐嘉大新民校區上課，提早11年感受大學生的感覺，該校友善校園周活動也移至嘉義大學舉辦。（呂妍庭攝）

興嘉國小230位二年級師生暫時進駐嘉大新民校區上課。（呂妍庭攝）

嘉義市興嘉國小正進行校舍耐震補強工程，開學前夕面臨教室不足處境，所幸在嘉義大學伸出援手下，興嘉國小230位二年級師生暫時進駐嘉大新民校區上課，提早11年感受大學生的感覺，嘉大校長艾群表示歡迎小小學生之餘，還開玩笑說是為了11年後招生預做準備。

興嘉國小校長朱麗乖表示，校內北棟大樓正在施工，緊接著南棟校舍也要進行相關工程，學校教室不夠用，感謝嘉大適時伸出大手，拉住興嘉國小的小手，讓二年級師生在工程期間，依舊能夠學習不中斷。

興嘉國小二年級共8個班，230名師生，移去嘉大新民校區管理學院後，2個班合在一起上課，每節皆有2名教師，體育課則使用嘉大的操場，校方也針對下課時間規範使用區域，並安排動線指引，讓小朋友不至於在廣大校園迷失方向。

今開學第1天，也進入校園友善周，校方也把友善校園周活動移至嘉義大學舉辦，嘉義市長黃敏惠受邀出席，化身Sunny學姐以校友身分迎接小朋友。

黃敏惠說，今天開學首日，代表史上最長暑假告一段落，學生重返校園後，感謝嘉大全力協助，發揮敦親睦鄰精神，讓小二學生「直升」到大學校園環境上課，興嘉、嘉大一起共好，大手牽小手護持小樹苗長大，相信這也會成為孩子生命中最美好的記憶。