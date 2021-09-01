近日許多人戴口罩很容易悶出粉刺和痘痘，如果有化妝習慣的人，建議可以把粉底液換成粉餅，減低肌膚負擔，膚況更穩定。近期心機彩妝、ALBION、碧麗妃推出粉餅新品，一抹打造細緻底妝，呈現光滑、無瑕的肌膚狀態。

▍1.心機星魅輕羽粉餅EX SPF25 PA+++

熱銷的心機星魅輕羽粉餅全新進化，粉體中的獨家粉末科技再升級，結合獨家3種光澤粉末，肌膚呈現完美透亮光澤感，添加超級玻尿酸、360°美肌粉末，能夠修飾毛孔，讓肌膚看起來更細緻，粉盒也經過特殊設計，多段式輕巧粉盒大約是手掌大小，方便外出攜帶，天氣炎熱隨時補妝超方便。

心機星魅輕羽粉餅EX SPF25 PA+++。（圖／品牌提供）

品牌推薦於妝前使用心機星魅平衡持粧控妝前乳，高防曬係數SPF50+ PA++++有效守護肌膚不受紫外線傷害，又能預防肌膚出油，接著用心機星魅輕羽粉餅打造無瑕細緻妝感，最後全臉均勻噴上心機星魅三效美肌定格噴霧，戴口罩也不脫妝，將妝容定格在剛完妝的美麗狀態。

▍2.ALBION潤雪膚輕紗粉餅SPF12 PA++

ALBION在2021年9月推出最新升級「潤雪膚輕紗粉餅SPF12 PA++」，粉體更加輕盈零粉感、無負擔，多次補妝也能確保底妝精緻無瑕，微霧的奶油肌妝感更讓每位女性擁有如仙女般的完美妝效。即使戴上口罩，也能毫不猶豫畫上底妝，感受肌膚舒適、自在的呼吸。

ALBION潤雪膚輕紗粉餅SPF12 PA++。（圖／品牌提供）

「潤雪膚輕紗粉餅SPF12 PA++」打造極致零粉感的秘密在於ALBION獨特研發的「壓融製法」，一般的粉餅製作方式無法讓粉餅粉末內充滿滋潤保濕因子，而潤雪膚輕紗粉餅透過壓融製法以持續的高壓使粉餅粉末和濃郁的膏狀保濕滋養因子完全融合。同時，潤雪膚輕紗粉餅含有豐富的滋潤油質，能使粉餅粉末具有高親膚性，實現一抹如輕紗般的完美融膚。

▍3.碧麗妃妍植晶亮粉餅SPF25 PA+++

碧麗妃推出「妍植底粧系列」，添加獨家「光線折射粉末」完美遮蓋斑點瑕疵，兼具遮蓋力和透光性，並由肌膚內引出原生光澤、添加紅潤氣色，綻放迷人透亮的元氣肌。

碧麗妃妍植晶亮粉餅SPF25 PA+++、妍植晶亮妝前乳。（圖／品牌提供）

「妍植晶亮粉餅」適合偏油、需要修飾暗沉與瑕疵的肌膚，可乾濕兩用，乾用時保持海綿乾燥，沾取適量均勻塗擦於全臉，妝感較遮瑕，能完美修飾毛孔、痘疤，濕用時打濕海綿，沾取適量均勻塗擦於全臉，使用完務必曬乾海綿，妝感較薄透服貼，呈現自然風格的光澤肌。