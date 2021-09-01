姚淳耀在《我願意》飾演邪教教主。（絡斯本娛樂製作提供

高慧君在《我願意》飾演學校輔導老師。（絡斯本娛樂製作提供）

邪教犯罪影集《我願意》歷經730天劇本創作，120天前期籌備，90天拍攝，以獨特美學風格和原創故事，入選歐洲最大劇集展「法國里爾SERIES MANIA」並在當地進行世界首映，獲得滿堂彩，盛讚劇中邪教儀式震撼人心。《我願意》趁熱潮釋出國際版預告，首度公開類似詭譎邪教洗腦儀式，以儀式為名的暴力場面讓人怵目驚心。男主角姚淳耀形容預告觀賞後有痛徹心扉之感，炎亞綸（吳庚霖）直呼自己彷彿心悸了。

《我願意》由金鐘視帝姚淳耀與炎亞綸（吳庚霖）擔綱雙男主角，金鐘視后柯淑勤、高慧君、吳奕蓉連袂演出，實力派男星鄒承恩、楊大正，與曾入圍金鐘獎新人獎的新星王渝屏，在夯劇《火神的眼淚》表現大獲好評的謝章穎都加盟演出，國際版預告也曝光特別演出的田中千繪，這是她繼10年前《海角七號》後，再次出演經紀人一角，安排炎亞綸飾演的藝人演藝生活，願意成為他的出氣筒，只因她的私心戀慕，兩人產生種種矛盾。

姚淳耀在《我願意》飾演邪教教主，看似普通人，親切沒有惡意，總是關懷別人，但他洞悉人們被現實面壓得喘不過氣，害怕寂寞、物欲不滿、關係疏離的痛點，鼓勵他們重新認識愛，學習如何愛人。該劇也選用已故歌后鳳飛飛經典名曲《祝你幸福》，歌詞描述：「送你一份愛的禮物，我祝你幸福。」每個人為了幸福，你我願意付出多少代價？當每位信眾對教主高喊我願意，無條件的接受教主的心靈雞湯，一場難以估計的交易就此開始。

為鍛煉教徒們的身心靈，姚淳耀飾演的教主安排他們進行各階體驗課程，有些認人自省或感動，有些則是用更嚴酷的手段逼迫你面對自己。信徒之一的炎亞綸（吳庚霖）認為：「如同一道菜，一桌的人吃一定會有一桌不太一樣的感受和喜惡，信仰也是如此，如何運用信仰，才是信仰最後被流傳的樣子的因素，畢竟信仰的傳播，也是靠著人，而人便會有眾生相。」

此外，高慧君飾演的輔導老師，是教主身邊的得力助手，總是面露笑容，非常關懷會眾，但她不能接受婚姻失敗、兒女叛逆，看起來都在付出，卻毫無自覺到自己可能才是最缺乏愛的人。她在親友、同事、學生之間替幸福慈光動力會吸收年輕教徒，在劇中她建議遭受霸凌的學生李蓮心（王渝屏飾演）入會上課，本是一番好意，希望她也能接受老師的教導，解決她的人生困惑，但入會之後的一切卻不是她能控制，也不是她能負責。

《我願意》由絡思本娛樂製作公司製作，描述姚淳耀詮釋的邪教教主洞悉人性貪婪面與操弄人際關係，將心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，如何利用人心的脆弱獲取個人利益，成為普渡人性的祭壇，並揭開操弄與被操弄者的心理狀態。該影集是台灣首見的影集類題材，具前瞻視野、結合金獎陣容和鮮明美學，由絡思本娛樂製作公司製作、金鐘編劇吳洛纓、《角頭-浪流連》億萬票房導演姜瑞智共同執導。