樂天桃猿前役「開箱」新洋投狂威，面對統一獅隊先發5局失6分，總教練曾豪駒認為他壘上有人時球的位置還要再修正，狂威也坦言首戰沒有投出應有表現，「計分板上的數字不代表我的實力，還要再修正。」

狂威來台後碰上本土疫情爆發，讓他未在二軍出賽就直接在一軍「開箱」，他表示，距離自己上一次正式比賽已是2年前，對於自己來台首戰，他也坦言不滿意，「還有很多需要修正的地方，我誒低估了台灣濕熱的天氣，接下來要藉由比賽慢慢調整。」

昨天被獅隊敲了7支安打，其中被獅隊強打者蘇智傑連2打席敲安，狂威說：「他是我印象最深刻的打者，第2局投出曲球被他逮中，各種球路都適應得很快，是很厲害的打者。」

首度來到亞洲打球，狂威認為，亞洲打者對棒球基礎訓練都很要求，「賽前練習都是非常認真，球員即使身上有傷，還是會帶傷把把比賽打完，這在美國並不常見，很佩服大家。」

曾豪駒則認為，狂威首戰速球控制不錯，但變化球的部分還要做修正，不過他的好球率很高，有符合球隊預期表現，還要再看他下一場比賽表現才能做定論。