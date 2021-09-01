風飛沙幫追討200萬賭場糾紛 假車禍真押人至山區凌虐。

風飛沙幫38歲葉姓男子，與人合夥在新竹縣北埔鄉開設賭場，因營收糾紛葉男向對方追討200萬元，去年率小弟戴頭套，開車追撞騎機車的被害人，當街將他強押上車，載至山區持棍棒毆打，造成被害人骨折、不醒人事。刑事局偵查第四大隊循線將葉男等8嫌拘提到案，檢方諭令葉男5萬交保。

刑事局去年獲報，葉嫌自恃是黑幫大哥，專門以黑道名義從事暴力討債及處理幫派糾紛等，遂與新北市海山分局等單位共組專案小組深入追查。

警方調查，葉嫌在去年2月農曆年間，為了追討200萬元的債務糾紛，率小弟在北埔開車衝撞被害人，強押至山區施暴後丟包在路邊，專案小組經長時間跟監蒐證後，掌握葉嫌還涉及其他暴力討債，兵分多路至北埔等處，將被列為治平對象的葉嫌等8人拘提到案，查扣到犯案用開山刀2把、鐵棍2支、膠帶、童軍繩、頭套、鋁製球棒、手機10部、現金6萬等贓證物。全案訊後，一組織等罪嫌移送法辦。