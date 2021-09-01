連槓41期、由一注獨得27億元的威力彩日前在新北市三峽開出，台彩公布中獎人買法，是第1區電腦選號、第2區包牌800元，結果讓不少人納悶，竟然有人會包牌第二區，而且為什麼貳獎只有4注？有內行網友揪出細節有問題，直言「被抓包了」！

台彩董事黃志宜今(1)日表示，27億頭獎得主還未現身領獎，目前只能從中獎的那張彩券得知，中獎人是採800元包牌電腦選號，而且是包第二區號碼，由於得主可能不只買一張彩券，因此到底花了多少錢投注，要等中獎人現身才知道。

連槓41期、由一注獨得27億元的威力彩，日前在新北市三峽區愛國路2號的「義忠興業社」開出。（林雯如攝）

根據威力彩第110067期派彩結果，頭獎由新北市三峽區愛國路2號的「義忠興業社」開出，1注獨得頭獎27億元，貳獎有4注，可各得1670萬2658元，中獎店家分別在新北市蘆洲區、新竹縣新埔鎮、雲林縣斗六市和高雄市鼓山區。

消息曝光後，《PTT》網友紛紛回應，「最好繼續唬爛啦，27億一定當晚就去領了好嗎」、「演到哪邊」、「里長跟投注站不是說的一嘴好故事」、「再唬爛啊」、「就沒這個人，是要找鬼領喔」、「包第2區？唬爛不打草稿」。

有內行網友質疑，誰包牌會包第二區？而且貳獎是第一區6碼全中，就算是包第二區，扣除頭獎的那一組後，頭獎得主應該還要拿下7個貳獎，不懂為何最後公布的貳獎只有4注，直言「都被抓包了，還在包第二區」、「笑死」。