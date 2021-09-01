34歲的日本前TBS當家女主播田中美奈實（田中みな実），擁有E罩杯火辣身材，因長相神似演員張鈞甯，而被封為「日版張鈞甯」，2019年推出第一本寫真集後，更轉型成藝人，人氣一直居高不下，近日她代言的內衣品牌曬出其上空快接近全裸的宣傳照，讓大批粉絲看了快噴鼻血。

照片中，田中美奈實側身直視著鏡頭，她上半身沒穿衣服，僅用手抱胸，遮住重點部位，下半身則是穿著膚色的束腰褲，乍看下根本就像全裸，畫面十分誘人，另一張則是跪在椅背上，擺出90度拱腰的姿勢，渾圓翹臀全現形，更惹火的是，她只用手掌包住側胸，半球若隱若現，性感中又不失優雅，美翻大批粉絲。

田中美奈實上空抱胸，辣度破表。（圖／翻攝自PEACH JOHN官網）

田中美奈實最新宣傳照乍看像全裸。（圖／翻攝自PEACH JOHN官網）

田中美奈實因為好身材，受到內衣品牌青睞拿下代言，今年更在ORICON由女性投票的《第6屆最理想身材》排行榜中，被票選為第一名，可見她的魅力是男女通殺。

田中美奈實2020年加入廣末涼子和戶田惠梨香等知名女演員所屬經紀公司FLaMme後，更注重戲劇方面的表現，不但參與《M 為了心中所愛的人》、《魯邦的女兒2》等日劇演出，更跨足大螢幕，主演由漫畫改編的電影《打算一直單身嗎？》預計在11月上映。